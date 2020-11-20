Стало известно о болезни умершего сына экс-супруга Уитни Хьюстон

Сын певца Бобби Брауна перед смертью болел ОРВИ или похожим заболеванием, сообщили в его семье.

Кроме того, как рассказали друзья, с детства Бобби Браун-младший страдал от болезни сердца. «Он сказал мне, что родился с пороком сердца, и звонил на днях, чтобы сказать, как плохо себя чувствует и о том, что никогда не знаешь, от чего умрешь», — цитирует Daily Star его друга Кэри Грейвса. Друг также предположил, что 28-летний Бобби мог заразиться коронавирусом, но семья опровергла это предположение.

Сын экс-супруга Уитни Хьюстон был найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе 18 ноября. Полицейские не считают его смерть насильственной.

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