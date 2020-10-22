Актер из «Глухаря» избил Гниду из «Кадетства»

В Подмосковье произошел конфликт между актером Кириллом Емельяновым, известным по роли Гниды из сериала «Кадетство», и его коллегой Тимуром Ефременковым, сыгравшим в «Глухаре» и «Молодежке». Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным СМИ, инцидент произошел в поселке Рублево Московской области. На кадрах опубликованного ролика видно, как актеры выходят из машин, после чего на улице начинается драка.

Согласно предварительной информации, больше всего в драке пострадал Емельянов, который позднее был госпитализирован с сотрясением мозга.

Обстоятельства и причины произошедшего не приводится, однако предполагается, что конфликт произошел по личным причинам.

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