Илья Лагутенко откроет в Москве новый «Мумий Тролль Music Bar»

Рок-музыкант Илья Лагутенко в беседе с изданием «Коммерсантъ» заявил, что откроет в Москве новый «Мумий Тролль Music Bar» взамен закрытого заведения на Тверской.

По его словам, из старого здания всех арендаторов выселили «очень быстро», теперь там расположатся элитные офисы и апартаменты. «Но недавно мы подписали договор аренды нового помещения на Новом Арбате. Там сейчас ремонт», — рассказал Лагутенко. Он уточнил, что бар может открыться не раньше февраля 2021 года.

Заведение работало в столице с сентября 2015 года. О его закрытии из-за пандемии коронавируса стало известно в мае 2020 года.

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