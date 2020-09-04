Захвативший банк фанат Бузовой признан невменяемым
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Захвативший в мае 2020 года офис банка в центре Москвы фанат Ольги Бузовой признан невменяемым, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на адвоката молодого человека Максима Кичигина.
Через полгода лечения Алексея Барышникова могут отпустить на свободу.
Его обвиняли в захвате заложников, мужчине грозило до 15 лет лишения свободы.
23 мая Барышников удерживал в заложниках несколько посетителей и работников банка на Земляном Валу в Москве. Он угрожал им взрывом и требовал привезти к нему певицу и звезду реалити-шоу Ольгу Бузову.
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