Скончался экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико

Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико. Об этом в своем Instagram сообщил бывший фронтмен группы Юрий Шатунов.

На момент смерти музыканту было 47 лет.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», — написал Шатунов.

Причина смерти певца не указывается.

Ранее стало известно, что Александр Прико был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Впоследствии у него было обнаружено онкологическое заболевание. Также сообщалось, что артист до этого перенес коронавирус нового типа.

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