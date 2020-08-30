Бэнкси показал судно для спасения мигрантов от бездействия властей ЕС

Уличный художник Бэнкси показал судно, которое он приобрел для спасения мигрантов, стремящихся добраться в Европу из Северной Африки. Ролик с судном он разместил в Instagram.

Он отметил, что решил купить судно из-за бездействия властей Евросоюза.

Ролик начинается с кадров аукционов, яхт, а также моментов, когда лодки с беженцами переворачивались и люди оказывались в воде.

«Как большинство людей, которые крутятся в мире искусства, я купил яхту, чтобы совершить круиз по Средиземному морю», — заявляет Бэнкси.

Он также выразил мнение, что Европа «намеренно игнорирует» бедствующие крики, которые доносятся от «неевропейцев».

Художник уточнил, что купленное судно принадлежит ВМС Франции, оно получило название в честь революционерки и анархистки француженки Луизы Мишель. На судно также нанесены рисунки самим Бэнкси. Так, на белый корабль были нанесены рисунки розовой краской, среди которых девочка в спасательном жилете, которая держит в руке воздушный шарик в виде спасательного круга, сделанного в виде розового сердца.

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