Артисты белорусского Купаловского театра уволились вслед за Латушко

Артисты Купаловского театра в Минске написали заявления об уходе после увольнения директора учреждения Павла Латушко. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее более 80 актеров и технических работников Купаловского театра написали заявления об увольнении. Причиной послужило увольнение генерального директора театра Павла Латушко по решению министерства культуры Белоруссии.

Латушко открыто высказывался против насилия в ходе акций протеста в Минске и призывал к ответственности силовиков, проявивших жестокость при задержаниях.

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