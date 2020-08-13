Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий

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В возрасте 35 лет скончался известный по фильму «Битва за Севастополь» российский актер Сергей Куницкий. Об этом сообщается на сайте Московского Губернского театра.

Куницкий работал в этом театре с первого года его открытия в 2013 году.

«Талантливый артист... был одним из ведущих актеров труппы... Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь…», — говорится в публикации.

Сергей Куницкий стал популярным благодаря ролям в фильмах и сериалах «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», «Тест на беременность», «Шеф» и других.