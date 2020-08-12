СМИ: состояние Легкоступовой ухудшилось

У исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, которая находится в реанимации из-за травмы головы, начались осложнения, пишет mk.ru.

Врачи сообщили родным, что прогнозы неутешительны. Предполагается, что осложнения начались после операции на мозге.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивают состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.

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