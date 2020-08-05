Гагарина впервые рассказала о разводе с мужем

Российская певица Полина Гагарина впервые прокомментировала информацию о разводе с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Соответствующее заявление она сделала в шоу «Конечно, Вася!» на YouTube.

Она подтвердила данные о своем разводе, отметив, что стремилась не афишировать бракоразводный процесс в соцсетях.

«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь», — сказала Гагарина.

На вопрос ведущих о брачных контрактах певица заявила, что не старается «выстроить какую-то стратегию» в начале отношений, «как будто ты готов заранее к концу».

По ее мнению, российские женщины верят в порядочность мужчин, поэтому не стремятся заключать брачные контракты.

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