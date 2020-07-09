Наталья Фриске обратилась к покойной сестре в день ее рождения
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Сестра покойной певицы Жанны Фриске опубликовала в Instagram пост, посвященный артистке.
Она показала подписчикам фотографию, на которой обнимает сестру. «С днем рождения, родная моя», — обратилась к певице Наталья Фриске. «Наташа, помните что Жанна всегда будет рядом с вами...» — утешают женщину фолловеры.
8 июля 2020 года Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. Она скончалась в 2015 году после борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга.
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