Наталья Фриске обратилась к покойной сестре в день ее рождения

Сестра покойной певицы Жанны Фриске опубликовала в Instagram пост, посвященный артистке.

Она показала подписчикам фотографию, на которой обнимает сестру. «С днем рождения, родная моя», — обратилась к певице Наталья Фриске. «Наташа, помните что Жанна всегда будет рядом с вами...» — утешают женщину фолловеры.

8 июля 2020 года Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. Она скончалась в 2015 году после борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга.

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