Вдова назвала причину смерти Виктора Проскурина

Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда назвала причину его смерти.

По словам супруги, у Проскурина была хроническая обструктивная болезнь легких — ХОБЛ. «Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера. Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин – это курение», — цитирует Хонду сайт kp.ru.

Вдова подтвердила, что Проскурин страдал от онкологического заболевания, однако причиной смерти стало не оно. «ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать», — пояснила она.

Звезда советских фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет.

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