Солист Shortparis сыграет Маяковского

Солист группы Shortparis Николай Комягин исполнит роль Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского «Карамора», передает ТАСС со ссылкой на представителя телеканала ТВ-3, который ведет съемки проекта.

Об этом Данила Козловский заявил на встрече на фестивале «Зеркало». Известно, что съемки «Караморы» уже частично завершились, однако предстоят досъемки.

Группа Shortparis была основана в 2012 году, отмечена премией «Золотая Горгулья», премией Сергея Курехина. Клип Shortparis «Страшно» в 2019 году занял третье место в одной из категорий премии Berlin Music Video Awards.

Пилотный эпизод историко-фантастического стимпанк-сериала снял Илья Найшуллер, режиссер последующих эпизодов — Данила Козловский. Также Козловский играет главную роль — молодого анархиста Караморы.

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