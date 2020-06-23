Друзья рассказали об обстоятельствах гибели юной миллионерши Тропицель

Друзья погибшей в мотоаварии на Бали 18-летней блогерши-миллионерши Анастасии Тропицель Андрей и Анастасия рассказали об обстоятельствах ее смерти.

По словам друзей, за 7 часов до трагедии они утешали Настю, поссорившуюся с отцом. «Больная тема. Эмоциональное насилие, много слез. Но она в свои 18 лет обеспечивала своих родителей. У нее не было спада, он был у папы, скорее. Ее проекты шли в гору», — цитирует молодых людей сайт kp.ru.

На мотоцикле, по словам друзей, Настя ездила больше 8 недель, при этом не любила скорость и не употребляла алкоголь. «А тут на трассе у нее произошел вобблинг (непроизвольное раскачивание руля). К такому практически нельзя подготовить. От этого никто не застрахован», — уверены друзья.

Они также отметили, что бойфренд девушки Виктор ехал во время аварии за Тропицель и сразу же попытался ей помочь, однако смерть была мгновенной.

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