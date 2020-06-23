Суд отказался заставлять Бузову продвигать алкоголь

Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск местного импортера и дистрибьютора вина Global Wine Distribution (GWD) к продюсирующей Ольгу Бузову компании «Арчер Мьюзик Продакшнс», сообщает РИА «Новости».

В иске было отказано полностью.

В частности, истец требовал ответчика «Арчер» заключить с Бузовой соглашение о продвижении напитка под брендом Buzwine «посредством использования своего имени и образа в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях и т.п.», а также признать незаконным уведомление об одностороннем расторжении лицензионного договора от 1 августа 2019 года на использование бренда Buzwine, которое «Арчер» в декабре 2019 года направил дистрибьютору.

Алкогольный бренд был зарегистрирован в апреле 2019 года. На этикетках продукции имеется изображение Бузовой.

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