ФСИН проверила находящегося на домашнем аресте Ефремова
Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний пришел с проверкой домой к российскому актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает РЕН.
По данным телеканала, он осуществлял проверку соблюдения актером условий домашнего ареста.
Ранее Таганский суд принял решение о заключении Ефремова под домашний арест сроком до 9 августа.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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