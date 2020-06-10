Содержанок «Богомолова» покажут в Великобритании

Российский сериал «Содержанки» Контантина Богомолова покажут на онлайн-площадке Walter Presents на территории Великобритании и Ирландии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеосервиса Start.

Основатель платформы Уолтер Юззолино высоко оценил «Содержанок» — по его словам, сериал не похож на другие российские шоу.

В России премьера «Содержанок» прошла в марте 2019 года, сейчас число просмотров драмы достигло 25 млн. Известно, что Amazon Prime Video будет показывать сериал в США.

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