Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке фильма «Человек-волк». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристами выступили Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. При этом режиссер фильма еще не найден.

Отмечается, что создатели картины вдохновились атмосферой драм «Телесеть» (1976) и «Стрингер» (2014) и хотят сдать что-то подобное.

По словам источников, кинокомпания Universal инициировала производство картины после успеха «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс, который вышел в начале 2020 года.

Оригинальный фильм «Человек-волк» вышел в 1941 году. В 2010 Universal сделала перезапуск фильма.

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