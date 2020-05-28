Елена Воробей продает квартиру в Черногории из-за коронавируса

Актриса Елена Воробей в интервью изданию «Собеседник» рассказала о положении, в которое попала из-за пандемии коронавируса.

По словам Воробей, самозанятым артистам не полагается выплат, а она — единственный кормилец в семье. Артистке пришлось выставить на продажу квартиру в Черногории. «Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать», — сказала она.

Она подчеркнула, что нужно помнить о людях, которым сейчас тяжелее, чем знаменитостям. Сама Воробей доставляет продукты первой необходимости людям, которые не могут выйти из дома из-за пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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