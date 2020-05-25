Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает «Собеседник».
Актрису из-за ограничений, связанных с пандемией, не зовут на телешоу, благодаря которым она зарабатывала раньше. «Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат», — рассказала она.
Сейчас Поргиной, соблюдающей режим самоизоляции на даче, помогают сын и невестка. Супруг актрисы, народный артист РСФСР Николай Караченцов, скончался в октябре 2018 года после тяжелой болезни.
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