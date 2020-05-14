Современная киноверсия «Грозы» Островского выйдет онлайн

Премьера фильма Григория Константинопольского «Гроза» состоится 21 мая, сообщает пресс-служба онлайн-платформы Premier.

«Гроза» с Любовью Аксеновой и Викторией Толстогановой — это авторская трактовка пьесы Александра Островского от режиссера картин «Русский бес», «Кошечка» и «8 ½ $». По сюжету фильма и пьесы, молодая замужняя женщина Катерина Кабанова страдает от гнета свекрови и не может найти нужной поддержки у слабовольного мужа. «Если бы я имел талант выразить суть фильма словами, все смыслы, все ощущения, то мне незачем было бы снимать эту картину. Она о красоте, о жестокости, о безысходности. Посмотрите ее и вы поймете все сами», — анонсирует премьеру Константинопольский.

Ранее «Грозу» показывали только на кинофестивалях в России, Италии, Израиле и других странах. Фильм получил главный приз на церемонии закрытия II кинофестиваля российского кино в Милане.

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