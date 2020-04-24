Татьяна Буланова пожаловалась на самоизоляцию
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Певица Татьяна Буланова опубликовала первое после выписки фото в Instagram.
В публикации, проиллюстрованной ее фото в вечернем платье, она пожаловалась на самоизоляцию. «Так хочется куда-то выйти! Скорей бы уже самоизоляция завершилась!» — написала она.
11 апреля певица пришла сделать МРТ, у нее выявили предынсультное состояние и поместили в реанимацию. 17 апреля Буланову перевели в обычную палату. Артистку выписали 23 апреля.
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