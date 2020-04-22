«Друзья» пригласили фанатов на съемочную площадку спецвыпуска

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Актеры сериала «Друзья» поучаствовали в челлендже All In.

В Instagram актрисы Дженнифер Энистон появился фотоколлаж, на котором она с коллегами по «Друзьям» Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером сидит на балке на фоне Нью-Йорка, повторяя известное фото «Обед на небоскребе».

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Шестеро поклонников будут приглашены в аудиторию на съемки эпизода-воссоединения «Друзей» на студии Warner Bros. Для этого нужно будет пожертвовать любую возможную сумму денег. Все собранные в рамках акции средства будут направлены фондам, обеспечивающим нуждающихся едой на фоне вспышки нового коронавируса COVID-19.

Свои предложения поклонникам в рамках челленджа All In также сделали Леонардо Ди Каприо, Мадонна, Джастин Бибер.

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