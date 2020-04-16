Little Big выступит в телеконцерте «Евровидения» в мае
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Российская группа Little Big выступит в телеконцерте «Евровидения», сообщает ТАСС.
Little Big примет участие в специальном песенном шоу Europe Shine A Light, организованном вместо конкурса «Евровидение-2020» 16 мая.
Европейское спецшоу вместо отмененного «Евровидения» будет показано 16 мая Первым каналом.
Ранее стало известно, что организаторы песенного конкурса «Евровидение» покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу. Концерт пройдет с участием конкурсантов этого года, а также участников прошлых лет.
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