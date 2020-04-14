В новых «Фантастических тварях» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

В третьей части серии фильмов «Фантастические твари» появятся такие известные персонажи из книг и лент о Гарри Поттере, как Рубеус Хагрид и Том Реддл, то есть юный Волан-де-Морте. Об этом пишет газета The Independent.

По данным издания, роль лесничего из «Хогвартса» Хагрида может достаться актеру Робби Колтрейну, который ранее уже играл данного персонажа.

Известно, что картину срежиссирует Дэвид Йетс (автор нескольких фильмов поттерианы). Сценаристами фильма являются Джоан Роулинг и Стив Кловз.

Премьера сиквела, предположительно, состоится 12 ноября 2021 года.