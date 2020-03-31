Представитель Лещенко опроверг слухи о нарушении условий самоизоляции

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко не нарушал режим самоизоляции, сообщил директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель в Instagram.

Гайдель уточнил, что Лещенко вернулся из-за границы за 5 дней до введения обязательного двухнедельного карантина, «Лещенко вместе с коллективом, в сопровождении супруги Ирины, вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован мэром Москвы 16 марта и получен смс-сообщением 16 марта», — пояснил он.

Сейчас тест супруги певца Ирины на коронавирус отрицательный, тест самого Лещенко он назвал «сомнительным».

Ранее Льва Лещенко подвергли критике за то, что он якобы не соблюдал режим самоизоляции и подверг риску здоровье своих коллег и других людей.

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