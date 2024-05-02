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Экс-супруг Жанны Фриске рассказал о сыне певицы

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что 11-летний сын Фриске увлекается спортом

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dmitryshepelev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался в беседе со «СтарХитом», что их 11-летний сын с Жанной Фриске увлекается спортом.

«Он отдает все свободное время тренировкам по баскетболу и уже добился неплохих результатов. Я уже точно не смогу его обыграть», — поделился мужчина.

Знаменитость добавил, что его младшему сыну Тихону всего три года, поэтому и предпочтения ребенка соответствуют возрасту: он любит молоко, гимнастику и книги «Мышонок Пип». Шелепев признался, что не станет противиться, если дети захотят связать свою жизнь с телевидением.

«Я хочу, чтобы мои дети занимались в жизни тем, что они любят. И, надеюсь, у меня хватит мудрости принять любое их решение», — заявил телеведущий.

В то же время Шепелев не стал в подробностях отвечать о том, чем занимается его жена Екатерина. Он поделился лишь, что с ней «все в порядке».

С 2018 года Дмитрий Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой и растит падчерицу Ладу. Он рассказывал в соцсетях, что сын не называет его возлюбленную мамой, а обращается к ней по имени. 26 марта 2021 года телеведущий во второй раз стал отцом, у пары родился мальчик, которого назвали Тихоном.

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