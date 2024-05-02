Юлия Савичева задумалась о пластике

Певица Юлия Савичева призналась на своем YouTube-канале, что задумалась о пластической операции.

По словам Савичевой, одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила свое сотрудничество. Артистка призналась, что серьезно обдумывает данное предположение.

«Не молодею я, что могу сказать. Уже 37 (лет). И что-то как-то задумалась я по-настоящему. Может быть, что-то и сделаю», — отметила певица.

При этом в апреле Савичева заявляла в социальных сетях, что является противницей изменения внешности хирургическим путем.

Савичева уточнила, что никого не осуждает, однако она не понимает девушек, которые меняют внешность с помощью нездоровых диет, филлеров и лекарств для диабетиков.

Юлия Савичева стала известна после участия во втором сезоне проекта «Фабрика звезд». Певица попала в пятерку финалисток. Также в нее вошли Елена Терлеева, Елена Темникова, Мария Ржевская и Полина Гагарина. В 2004 году Савичева представляла Россию на музыкальном международном конкурсе «Евровидение», где заняла 11-е место. В 2005-м артистка выпустила дебютный альбом «Высоко».

Ранее Юлия Савичева рассказала, готова ли отказаться от сцены.