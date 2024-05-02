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Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию Вооруженных сил России

Блогерша Ивлеева обжаловала штраф в 50 тыс. рублей за дискредитацию армии России

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Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева обжаловала штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат знаменитости Калой Ахильгов в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Как отмечает издание, изначально Тверской районный суд Москвы назначил штраф Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России.

В апреле Анастасия Ивлеева стала фигуранткой административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Она может получить штраф до 50 тыс. рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

25 апреля в Тверском районном суде города Москвы началось слушание по делу. Сама телеведущая не приехала на заседание. В тот же день ее обязали выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Знаменитость не признала себя виновной.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий протокол составили из-за публикации, которую знаменитость оставила в своих социальных сетях два года назад. Пост выражал негативное отношение к СВО.

Спустя некоторое время после «голой вечеринки» Ивлеева скрыла публикацию, но затем снова сделала пост публичным.

Ранее на лидера группы «Автоспорт» завели дело о дискредитации армии.

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