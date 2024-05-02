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Агента СБУ приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

ФСБ: агента СБУ приговорили к 11 годам колонии за передачу данных о ВС РФ

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РИА Новости

Агента Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили к 11 годам колонии за шпионаж и передачу данных о ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Запорожской области.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины», — уточнили в сообщении.

По данным силовиков, шпион сообщал информацию о дислокации российских военных, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли наносить точные ракетно-артиллерийские удары.

В ведомстве отметили, что вступивший в силу приговор Верховного суда Республики Крым признал мужчину виновным. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Накануне по подозрению в шпионаже задержали жителя Приморья. По данным российской спецслужбы, мужчина по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ей сведения об объектах военной инфраструктуры края. При этом он осознавал, что эти данные могут использоваться против безопасности России.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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