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В зоне СВО встретились маньяк-расчленитель и каннибал

v1.ru: каннибал и маньяк-расчленитель из Волгограда встретились на СВО

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Дмитрий Малышев/Ok.ru

Маньяк-расчленитель из Волгограда Александр Масленников и съевший зажаренное сердце таджика каннибал Дмитрий Малышев встретились в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет волгоградский портал v1.ru.

По данным издания, 10 лет назад Малышев расправился со своим знакомым, вырезав его сердце и зажарив с овощами. Весь процесс он снимал на видео. В 2015 году суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Как сообщили родственники Малышева, в зоне СВО он получил два ранения. Последнее оказалось тяжелым, с ним он в настоящее время лежит в госпитале.

В соцсетях Малышев регулярно публикует фотографии, на одной из которых он стоит рядом с маньяком-расчленителем Масленниковым. В 2017 году Масленников освободился из колонии, где отбывал срок за изнасилование, грабеж и разбой. Он познакомился с Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной в караоке-клубе, после чего пригласил их домой. Там он расправился с обеими, после чего расчленил тела и закопал в лесополосе на улице Пушкина. Его приговорили к 23 годам тюрьмы.

Как пояснил Малышев, он отправился на СВО во имя сохранения традиционных российских ценностей.

«Мы с Александром [Масленниковым] вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим в «Шторм V». Знавал я таких, кто из колонии сюда шел, чтобы просто сменить обстановку. Обычно они быстро пропадают. Но я понимал, зачем я еду и куда я еду», — поделился каннибал.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что участника военной спецоперации на Украине задержали в Брянской области по подозрению в диверсии на железной дороге.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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