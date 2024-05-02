Неадекватный россиянин сломал продавщице нос после вопроса о Монголии

В Курской области мужчина ворвался в магазин перед самым закрытием и набросился на продавщицу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 19 марта в поселке Петрин. На кадрах с камеры магазина, оказавшихся в распоряжении издания, видно, как мужчина в черной с зеленым куртке заходит в продуктовый, хватает продавца за шею и за волосы, после чего начинает избивать ее кулаками по голове.

Потерпевшая отметила, что в этот момент агрессор все время повторял вопрос: «Где находится Монголия».

Женщина рассказала, что инцидент произошел перед самым закрытием торговой точки. Избив ее, неадекватный мужчина убежал — деньги в кассе и товары на полках остались не тронутыми.

После случившегося работнице магазина потребовалась помощь медиков: ей диагностировали перелом носа и сотрясение, наложили восемь швов на лицо.

По словам женщины, она написала заявление на нападавшего, но ей отказали в возбуждении уголовного дела якобы потому, что судмедэкспертиза не установила степень нанесенного ей вреда.

Нападавшим оказался уроженец Иркутской области, который проживает в курском поселке несколько месяцев. На допросе мужчина не смог объяснить свои действия в тот вечер.

Ранее в Волжском рецидивист, укравший в магазине две шоколадки, избил пенсионерку.