Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили, что не собираются помогать украинским уклонистам

Глава МИД Польши Сикорский: Варшава не собирается помогать украинским уклонистам

close
100%
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не намерены помогать находящимся в стране украинцам, которые уклоняются от призыва в армию. Его слова приводит телеканал TVP World.

«Мы конечно же не собираемся помогать уклонистам от призыва», — подчеркнул Сикорский.

Он также отметил, что Варшаве на данный момент неизвестны планы Киева по поводу находящихся на территории Польши граждан Украины, подходящих под возраст мобилизации.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз должен принять решение о передаче Киеву граждан призывного возраста.

«Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут. Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением», — заявил он.

Ранее Захарова резко отозвалась о намерениях ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами