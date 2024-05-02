В Польше заявили, что не собираются помогать украинским уклонистам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не намерены помогать находящимся в стране украинцам, которые уклоняются от призыва в армию. Его слова приводит телеканал TVP World.

«Мы конечно же не собираемся помогать уклонистам от призыва», — подчеркнул Сикорский.

Он также отметил, что Варшаве на данный момент неизвестны планы Киева по поводу находящихся на территории Польши граждан Украины, подходящих под возраст мобилизации.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз должен принять решение о передаче Киеву граждан призывного возраста.

«Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут. Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением», — заявил он.

Ранее Захарова резко отозвалась о намерениях ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста.