В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены начали звучать в 10:13 по местному времени (совпадает с мск). Предупреждение об опасности также объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

До этого в Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании «Новая почта». Эта компания широко используется Вооруженными силами Украины для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

До этого на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

Ранее в Днепропетровской области Украины были повреждены два объекта инфраструктуры.