Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Михайлов о якобы своих внебрачных детях: «Примем, усыновим, удочерим всех»

Певец Стас Михайлов вспомнил, как слушательница назвалась его астральной женой

close
100%
Global Look Press

Певец Стас Михайлов нередко сталкивается с чрезмерным вниманием поклонниц, которые пытаются привлечь исполнителя любимыми способами. Об этом сказано в документальном выпуске об артисте на YouTube-канале «МУЗ-ТВ».

«Одна [фанатка] представляется астральной женой, которая живет там где-то в каком-то городе», — сетует знаменитость в ролике.

Михайлов рассказывает на видео, что иногда ему присылают сообщения с требованием признать ребенка, который якобы появился у него во время мимолетной интимной связи на гастролях. На подобные письма отвечает директор артиста, заявляя, что певец готов «принять, усыновить и удочерить» всех, если женщина сможет доказать отцовство певца ДНК-экспертизой. На данный момент ни одна из фанаток не согласилась провести тест на отцовство.

В 2011 году Михайлов официально зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Инной Пономаревой (в девичестве — Газета.Ru), которая до этого 15 лет была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом.

У Михайлова от Пономаревой двое детей: 14-летняя Иванна и 11-летняя Мария. А также артист принимает участие в воспитании сына Никиты от первого брака и дочери Дарьи от экс-возлюбленной — двоюродной сестры певицы Валерии.

Ранее Кожевникова поделилась снимком полугодовалого сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами