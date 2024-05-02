Михайлов о якобы своих внебрачных детях: «Примем, усыновим, удочерим всех»

Певец Стас Михайлов нередко сталкивается с чрезмерным вниманием поклонниц, которые пытаются привлечь исполнителя любимыми способами. Об этом сказано в документальном выпуске об артисте на YouTube-канале «МУЗ-ТВ».

«Одна [фанатка] представляется астральной женой, которая живет там где-то в каком-то городе», — сетует знаменитость в ролике.

Михайлов рассказывает на видео, что иногда ему присылают сообщения с требованием признать ребенка, который якобы появился у него во время мимолетной интимной связи на гастролях. На подобные письма отвечает директор артиста, заявляя, что певец готов «принять, усыновить и удочерить» всех, если женщина сможет доказать отцовство певца ДНК-экспертизой. На данный момент ни одна из фанаток не согласилась провести тест на отцовство.

В 2011 году Михайлов официально зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Инной Пономаревой (в девичестве — Газета.Ru), которая до этого 15 лет была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом.

У Михайлова от Пономаревой двое детей: 14-летняя Иванна и 11-летняя Мария. А также артист принимает участие в воспитании сына Никиты от первого брака и дочери Дарьи от экс-возлюбленной — двоюродной сестры певицы Валерии.

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