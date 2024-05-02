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Биткоин за сутки резко обвалился

Курс биткоина рухнул на $2 тысячи за день

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Benoit Tessier/Reuters

Курс биткоина за сутки упал более чем на $2 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 10:45 по московскому времени биткоин торговался на уровне $57 559 (-3,62%). За последние 30 дней первая криптовалюта подешевела более чем на 14% или почти $9,5 тыс.

При этом совсем недавно, в марте, биткоин обновил свой исторический максимум, достигнув отметки в $73,6 тыс.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» основатель TerraCrypto Никита Вассев заявил, что стоимость биткоина в 2024 году вряд ли упадет ниже $50 тыс. По его словам, в мире слишком много желающих купить цифровую валюту по цене выше этого уровня. Колебания курса по 15-20% Вассев назвал «обычным делом» для рынка криптовалют.

До этого россиянам посоветовали не хранить свои денежные сбережения на криптобиржах из-за высоких рисков потерять все накопления.

Ранее россияне вошли в топ-10 по заработку на криптовалютах.

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