Минздрав Грузии рассказал о госпитализации пострадавших во время протестов

Во время разгона протестов против закона об иноагентах в Грузии, которые проходили у здания парламента в Тбилиси 1-2 мая, были госпитализированы в различные медицинские учреждения 15 пострадавших. Об этом сообщил грузинский минздрав, передает телекомпания «Рустави 2».

Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов. Их точное количество не называется.

Часть пострадавших уже выписали, они покинули клиники, подчеркнули в минздраве.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Поздно вечером 1 мая силовики применили резиновые пули против митингующих в Тбилиси. По меньшей мере один человек получил ранение.

Ранее в парламенте Грузии объявили красный уровень опасности из-за протестов.