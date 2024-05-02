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Врач рассказала, как приготовить полезные для здоровья куличи

Врач Островская: для куличей лучше использовать пшеничную или ржаную муку

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Для уменьшения гликемического индекса и снижения колебания уровня сахара в крови после употребления кулича лучше использовать пшеничную цельнозерновую или ржаную муку, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

«Если вы хотите, чтобы куличи были более воздушными и светлыми, обратите внимание на овсяную, кукурузную или кокосовую муку. Можно частично добавить одну из них в общую массу пшеничной или ржаной муки», – рассказала специалист.

Также в куличи можно добавлять орехи – это увеличит содержание полезных микроэлементов, жиров и белка в куличе. В качестве начинки для куличей лучше использовать не засахаренные цукаты, а выбрать натуральные сухофрукты.

«Помните: чем более высушены сухофрукты изначально, тем меньше в них содержание сахара. Соответственно, в них меньше веществ, которые используются для длительного хранения. Выбирайте сухофрукты, которые можно размочить, нарезать кусочками и добавить в кулич», – отметила специалист.

Также врач посоветовала использовать минимальное количество сахара только для придания сладкого привкуса или отдайте предпочтение сахарозаменителям – эритриту, стевии или сукралозе.

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