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Назван простой способ защититься от рака простаты

JAMA: включение в рацион овощей и фруктов защищает от рака простаты

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Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подтвердили, что увеличенная доля фруктов и овощей в рационе предотвращает рецидивирование и прогрессирование рака простаты. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association (JAMA).

В исследовании приняли участие более двух тысяч жителей США, у которых в период с 1999 по 2018 год был диагностирован локализованный рак предстательной железы. Ученые собрали информацию об образе жизни добровольцев и их пищевых привычках. После получения необходимых данных о рационе питания участников начался период наблюдения, продолжавшийся более шести лет.

По истечении срока наблюдения и повторного анализа состояния здоровья участников выяснилось, что вероятность прогрессирования, рецидивирования и летального исхода рака простаты были на 47% ниже у тех, кто придерживался диеты с высоким содержанием растительной пищи.

Отмечается, что большой долей растительной пищи в рационе в рамках исследования считалось употребление дополнительных 1,9 порции овощей, 1,6 — фруктов и 0,9 — цельнозерновых продуктов в неделю.

Ученые предположили, что терапевтические свойства растительных продуктов были обусловлены высоким содержанием в них антиоксидантов и других противовоспалительных соединений. Такие вещества способны увеличивать жизнеспособсность клеток и ингибировать разрушительный процесс окисления в организме.

Ранее был раскрыт рацион питания для профилактики рака кишечника.

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