Стало известно, что ВСУ начали бить по ж/д инфраструктуре РФ

Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) начали атаковать инфраструктуру, связанную с железными дорогами РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, за прошедшую ночь украинские войска ударили по тяговым подстанциям рядом с ж/д станциями в Курской области, а также по аналогичным объектам на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области и по трансформаторным подстанциям здесь же.

Атака привела к отключению электричества на станциях Глазуновка и Змиевка, из-за чего два поезда из Москвы следовали с задержкой.

Отмечается, что в результате ударов никто не пострадал.

До этого стало известно, что в ночь на четверг дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 украинских беспилотников, в том числе три из них — над территорией Краснодарского края. По данным Минобороны, ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Ранее сообщалось, что украинский дрон повредил линии электропередачи в российском регионе.