В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Местных жителей призвали быть бдительными.

1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

Гладков также заявлял, что село Ясные Зори Белгородского района также подверглось удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе.

Из-за регулярных обстрелов Белгородской области более 13 тыс. детей были эвакуированы в другие регионы России.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи. По словам главы региона, в результате атаки населенный пункт остался без света.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.