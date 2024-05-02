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Заводу «Москвич» больше не грозит банкротство

В «КамАЗе» заявили об отсутствии оснований для признания завода «Москвич» банкротом

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Илья Питалев/РИА Новости

Российскому автозаводу «Москвич» больше не грозит банкротство, поскольку столичный суд решил приостановить исполнение дела по взысканию его задолженности перед компанией из Гонконга Silver Basis. Об этом сообщила пресс-служба «КамАЗа», технологического партнера производителя.

«На прошлой неделе «Москвич» направил кассационную жалобу, суд приостановил исполнение дела по взысканию задолженности. Таким образом, в настоящее время у Silver Basis отсутствуют основания для обращения в суд с заявлением о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что фирма Silver Basis Investment Development Company намеревается обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом завод «Москвич» из-за большого долга.

Однако «Москвич» заявил, что отрицает обстоятельства банкротства и обратил внимание, что опубликованное от лица «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением не отражает реальное финансовое состояние завода.

Автомобильный завод «Москвич» располагается на территории бывшего завода «Рено Россия», который был передан правительству Москвы французским автомобильным концерном Renault в мае 2022 года после прекращения его работы в России.

Ранее автобренд «Москвич» попал в десятку лидеров российского авторынка.

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