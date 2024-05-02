Заводу «Москвич» больше не грозит банкротство

Российскому автозаводу «Москвич» больше не грозит банкротство, поскольку столичный суд решил приостановить исполнение дела по взысканию его задолженности перед компанией из Гонконга Silver Basis. Об этом сообщила пресс-служба «КамАЗа», технологического партнера производителя.

«На прошлой неделе «Москвич» направил кассационную жалобу, суд приостановил исполнение дела по взысканию задолженности. Таким образом, в настоящее время у Silver Basis отсутствуют основания для обращения в суд с заявлением о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что фирма Silver Basis Investment Development Company намеревается обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом завод «Москвич» из-за большого долга.

Однако «Москвич» заявил, что отрицает обстоятельства банкротства и обратил внимание, что опубликованное от лица «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением не отражает реальное финансовое состояние завода.

Автомобильный завод «Москвич» располагается на территории бывшего завода «Рено Россия», который был передан правительству Москвы французским автомобильным концерном Renault в мае 2022 года после прекращения его работы в России.

Ранее автобренд «Москвич» попал в десятку лидеров российского авторынка.