Борис Акунин заразился коронавирусом
Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом COVID-19.
Об этом литератор рассказал у себя в Facebook. Он объяснил поклонникам, что забросил соцсети, потому что «валяется с модной болезнью». «Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», — пообещал он. «Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — предупредил он.
Сейчас Борис Акунин проживает в Лондоне.
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