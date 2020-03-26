Борис Акунин заразился коронавирусом

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Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом литератор рассказал у себя в Facebook. Он объяснил поклонникам, что забросил соцсети, потому что «валяется с модной болезнью». «Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», — пообещал он. «Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — предупредил он.

Сейчас Борис Акунин проживает в Лондоне.

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