Новую серию «Простоквашино» просмотрели почти 600 тысяч раз за сутки
Новый эпизод мультфильма «Простоквашино» за сутки просмотрели почти 600 тыс. раз. Об этом свидетельствуют данные на YouTube-канале «Союзмультфильма».
В новой, 28-й серии мультсериала под названием «Подмена», главные герои знакомятся с жителями другой деревни.
С момента публикации ролик собрал 586 261 просмотров.
Режиссером нового эпизода стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» просмотрели более 1 млн раз за три дня
— В сети появилась новогодняя серия «Простоквашино»
— Загадочное фиолетовое пятно обнаружили в новой серии «Простоквашино»