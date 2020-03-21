Новую серию «Простоквашино» просмотрели почти 600 тысяч раз за сутки

Новый эпизод мультфильма «Простоквашино» за сутки просмотрели почти 600 тыс. раз. Об этом свидетельствуют данные на YouTube-канале «Союзмультфильма».

В новой, 28-й серии мультсериала под названием «Подмена», главные герои знакомятся с жителями другой деревни.

С момента публикации ролик собрал 586 261 просмотров.

Режиссером нового эпизода стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

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