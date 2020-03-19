Избившего врачей звезду «Кадетства» отпустили из полиции

Актера сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова, который 18 марта был задержан за пьяный дебош и избиение врачей, освободили из под стражи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката артиста Алима Бишенова.

По словам юриста, обвинение его подзащитному не предъявлено.

«Далее планируется проведение следственных действий», — сказал Бишенов.

Ранее против Емельянова завели уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

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