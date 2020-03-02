Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»

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Студия Disney может вернуть Джонни Деппа в приключенческую франшизу «Пираты Карибского моря», сообщает портал We Got This Covered с ссылкой на собственный источник.

В 2018 году на фоне длительных судебных тяжб Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд в Disney решили больше не звать Деппа в продолжения «Пиратов Карибского моря», чтобы «вдохнуть в проект новую жизнь».

Как утверждает инсайдер, студия все-таки хочет снять Деппа в шестой части киносерии. Предположительно, он сыграет второстепенную роль, а главной героиней станет женщина-пиратка.

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