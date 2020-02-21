Лоза предложил Тиме Белорусских сменить гражданство ради «Евровидения»

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Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН отреагировал на предположение продюсера Игоря Крутого о том, что Россию на международном конкурсе «Евровидение» может представить белорусский поп-исполнитель Тима Белорусских.

Он отметил, что китайцы или американцы никогда бы не предложили гражданину другой страны представлять свою страну. «Если он, например, сменит российское гражданство и будет представлять Россию, то это будет нормально. Хотя, думаю, в такой большой, сильной, мощной и талантливой стране можно найти своих представителей», — поделился мнением Лоза.

«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме. Кто представит на конкурсе Россию, пока неизвестно.

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