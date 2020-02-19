Китайский режиссер Чанг Кай и несколько членов его семьи умерли от коронавируса

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Китайский кинорежиссер Чанг Кай, его сестра, мать и отец умерли от коронавируса в Ухане, сообщает китайский журнал Caixin.

55-летний Чанг Кай умер 14 февраля. Его родители скончались в течение двух недель до него после того, как семья провела несколько дней вместе на домашнем карантине. Сестра режиссера погибла через несколько часов после него, а жена находится в критическом состоянии.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным заразились более 75 тыс., умерли более 2 тыс. человек.

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