Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса «Мисс Томск — 2013» Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом. Соответствующую видеозапись выложили в Instagram шоу «Вечерний Ургант», транслируемом на Первом канале.

В ролике Ургант орет и ругается на лифт, требуя от него «везти». При этом телеведущий угрожает подъемнику, заявляя, что если тот не тронется, то «подъедут люди».

На кадрах также видно, что в лифте не нажата кнопка этажа, до которого нужно доехать.

В видеозаписи еще есть соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев, который говорит ему о том, что «тут другой принцип» и для поездки стоит нажать лишь необходимую кнопку «с цифрой».

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