Возлюбленная Тимати впервые показала лицо сына

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира. Фотография была опубликована в ее Instagram.

Отмечается, что 16 ноября 2019 года исполнитель Тимати и его возлюбленная стали родителями.

Публикацию модель подписала фразой «Вот такой у нас Тимурыч», а также предложила пользователями сети высказать мнение, на кого ребенок похож больше.

Большинство поклонников отметило, что Ратмир больше похож на отца, а некоторые также выразили мнение, что ребенок внешне похож на старшую дочь Тимати — Алису.

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